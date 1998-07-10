Михайлусов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти10.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Место рождения: слобода Голая, Михайловский район, Каменская область. Ранее сл.Голая принадлежала Смаглеевской волости,Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Жукова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Михайлусова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
12.02.1958
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Михайлусов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Михайлусова Прасковья Ивановна
Урухская, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
10.07.1998
Травкино, Богучарский муниципальный район, Воронежская область