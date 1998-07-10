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Михайлусов Василий Павлович

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Место рождения

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

10.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Михайлусов Павел Григорьевич

Мать: Задорожная Марина Павловна

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Место рождения: слобода Голая, Михайловский район, Каменская область. Ранее сл.Голая принадлежала Смаглеевской волости,Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Жукова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Михайлусова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
12.02.1958

Жена: Михайлусова Прасковья Ивановна

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Михайлусов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Михайлусова Прасковья Ивановна

Урухская, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
10.07.1998
Травкино, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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