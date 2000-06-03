Михайлусова (Ивченко) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусова (Ивченко) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Барсуков, Богучарский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

28.11.1923

Дата смерти

03.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1923

Отец: Ивченко Иван Лаврентьевич

Мать: Ивченко Марина Яковлевна

Барсуков, Богучарский уезд, Воронежская губерния
настоящая дата рождения 28.11.1926г - добавила себе возраст,чтобы пойти воевать
Военная награда
03.10.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг" Воинская часть: УС штаб ХВО вольнонаемная, телеграфистка Бодо.
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Жукова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Михайлусов Василий Павлович

Бракосочетание
12.02.1958

Муж: Михайлусов Василий Павлович

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Михайлусов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Михайлусов Василий Павлович

Урухская, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
03.06.2000
Травкино, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
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