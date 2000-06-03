Михайлусова (Ивченко) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1923
Дата смерти03.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
28.11.1923
настоящая дата рождения 28.11.1926г - добавила себе возраст,чтобы пойти воевать
Военная награда
03.10.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг" Воинская часть: УС штаб ХВО вольнонаемная, телеграфистка Бодо.
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Жукова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Михайлусов Василий Павлович
Бракосочетание
12.02.1958
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Михайлусов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Михайлусов Василий Павлович
Урухская, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
03.06.2000
Травкино, Богучарский муниципальный район, Воронежская область