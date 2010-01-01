станица Урухская, станица Урухская, Георгиевский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Урухская

Георгиевский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
798Урухская, кзч. ст.на прав. берегу р. Уруха, близь Терека, на Московском тракте.140366340русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Урухская станица
станица Урухская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Георгиевский район
87975Урухскаястаница44°10'43°40'L-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Георгиевский
7707000216ст-ца Урухская#Н/Д
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