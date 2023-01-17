Михайлусов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1908
Дата смерти18.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908
слобода Голая (по старому стилю)
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Михайлусов Василий Павлович
Мать ребёнка: Задорожная Марина Павловна
Место рождения: слобода Голая, Михайловский район, Каменская область. Ранее сл.Голая принадлежала Смаглеевской волости,Богучарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
18.04.1945