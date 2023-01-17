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Михайлусов Павел Григорьевич

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Место рождения

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.03.1908

Дата смерти

18.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1908

Отец: Михайлусов Григорий Степанович

Мать: Михайлусова Вера Михайловна

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
слобода Голая (по старому стилю)
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Михайлусов Василий Павлович

Мать ребёнка: Задорожная Марина Павловна

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Место рождения: слобода Голая, Михайловский район, Каменская область. Ранее сл.Голая принадлежала Смаглеевской волости,Богучарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Марина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.04.1945
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