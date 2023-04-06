Фёдор (Федосий) Константинов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти08.02.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Константин Косьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.05.1800
Сын: Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
20.12.1800
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
03.08.1802
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
23.02.1806
Сын: Тимофей (Федосов)
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1807
Жена: Анна Филиппова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1808
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Илларионова
Бракосочетание
17.05.1809
Жена: Дария (Ирина) Кодратова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Герасимова
Смерть
08.02.1822