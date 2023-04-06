Фёдор (Федосий) Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор (Федосий) Константинов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Константин Косьмин

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1800

Сын: Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1800

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1802

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1806

Сын: Тимофей (Федосов)

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1807

Жена: Анна Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1808

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Илларионова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.05.1809

Жена: Дария (Ирина) Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Илларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Герасимова

Смерть
08.02.1822
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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