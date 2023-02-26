Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1807

Муж: Фёдор (Федосий) Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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