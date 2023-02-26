Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно