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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1773

Сын: Федосий Константинов

Отец ребёнка: Константин Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семён Константинов

Отец ребёнка: Константин Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафия Константинова

Отец ребёнка: Константин Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Косьма Константинов

Отец ребёнка: Константин Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Фёдор (Федосий) Константинов

Отец ребёнка: Константин Косьмин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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