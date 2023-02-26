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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1773
Сын: Федосий Константинов
Отец ребёнка: Константин Косьмин
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семён Константинов
Отец ребёнка: Константин Косьмин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафия Константинова
Отец ребёнка: Константин Косьмин
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Косьма Константинов
Отец ребёнка: Константин Косьмин
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фёдор (Федосий) Константинов
Отец ребёнка: Константин Косьмин