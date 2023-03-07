Семён Константинов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти06.01.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Константин Косьмин
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1794
Жена: Дария (Константинова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1797
Дочь: Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Дария (Константинова)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ефросиния Семёнова
Мать ребёнка: Дария (Константинова)
Рождение ребёнка
13.01.1801
Сын: Георгий Семёнов
Мать ребёнка: Дария (Константинова)
Рождение ребёнка
23.03.1806
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Дария (Константинова)
Рождение ребёнка
09.05.1809
Сын: Тимофей Семёнов
Мать ребёнка: Дария (Константинова)
Бракосочетание
24.10.1820
Жена: Екатерина Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1822
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1830
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
06.01.1831