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Семён Константинов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

06.01.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Константин Косьмин

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1794

Жена: Дария (Константинова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1797

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Дария (Константинова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ефросиния Семёнова

Мать ребёнка: Дария (Константинова)

Рождение ребёнка
13.01.1801

Сын: Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Дария (Константинова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1806

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Дария (Константинова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1809

Сын: Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: Дария (Константинова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1822

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.01.1831
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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