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Дария (Константинова)

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Место рождения

д.Скугрево

Дата рождения

1777

Дата смерти

22.03.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Скугрево
Бракосочетание
29.10.1794

Муж: Семён Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1797

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ефросиния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Константинов

Рождение ребёнка
13.01.1801

Сын: Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.03.1806

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1809

Сын: Тимофей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.03.1820
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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