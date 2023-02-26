Дария (Константинова)
Место рожденияд.Скугрево
Дата рождения1777
Дата смерти22.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Скугрево
Бракосочетание
29.10.1794
Муж: Семён Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1797
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Константинов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ефросиния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Константинов
Рождение ребёнка
13.01.1801
Сын: Георгий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Константинов
Рождение ребёнка
23.03.1806
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Константинов
Рождение ребёнка
09.05.1809
Сын: Тимофей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Константинов
Смерть
22.03.1820