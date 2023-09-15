Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Семёнова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1806

Отец: Семён Константинов

Мать: Дария (Константинова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1823

Муж: Прокопий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.05.1835

Сын: Федот (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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