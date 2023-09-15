Дария Семёнова
Место рождения
Дата рождения23.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1806
Отец: Семён Константинов
Мать: Дария (Константинова)
Бракосочетание
29.07.1823
Муж: Прокопий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.05.1835
Сын: Федот (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно