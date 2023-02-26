Марфа Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

18.10.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1800

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1802

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1806

Сын: Тимофей (Федосов)

Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор (Федосий) Константинов

Смерть
18.10.1807
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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