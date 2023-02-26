Марфа Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти18.10.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1800
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов
Рождение ребёнка
03.08.1802
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов
Рождение ребёнка
23.02.1806
Сын: Тимофей (Федосов)
Отец ребёнка: Фёдор (Федосий) Константинов
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1807