Беркутова Бедрук
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Беркутов Ханафи Хамитович
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Беркутова Мухлиса Хамитовна
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Беркутова Гульсум Хамитовна
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Танишева Сажида Хамитовна
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Беркутов Камиль Хамитович
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Беркутова Рушания Хамитовна
Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно