Беркутова Бедрук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркутова Бедрук

Беркутова Бедрук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Беркутов Ханафи Хамитович

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Беркутова Мухлиса Хамитовна

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Беркутова Гульсум Хамитовна

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Беркутов Абдыр Хамитович

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Танишева Сажида Хамитовна

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Беркутов Камиль Хамитович

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Беркутова Рушания Хамитовна

Отец ребёнка: Беркутов Хамит Юсупович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Хамит Юсупович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close