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Беркутов Ханафи Хамитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Беркутов Хамит Юсупович

Мать: Беркутова Бедрук

Рождение ребёнка
10.11.1949

Сын: Беркутов Шамиль Ханафиевич

Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.10.1951

Сын: Беркутов Наиль Ханафиевич

Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.02.1956

Сын: Беркутов Рифат Ханафиевич

Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусаковская Мария Фёдоровна

Смерть
1972