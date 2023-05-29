Беркутов Ханафи Хамитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Беркутов Хамит Юсупович
Мать: Беркутова Бедрук
Рождение ребёнка
10.11.1949
Сын: Беркутов Шамиль Ханафиевич
Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна
Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.10.1951
Сын: Беркутов Наиль Ханафиевич
Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.02.1956
Сын: Беркутов Рифат Ханафиевич
Мать ребёнка: Гусаковская Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972