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Беркутова Мухлиса Хамитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Беркутов Хамит Юсупович

Мать: Беркутова Бедрук

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Сабир Каримович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Абдрашитова Флюра Сабировна

Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович

Рождение ребёнка
10.08.1954

Дочь: Абдрашитова Нурия Сабировна

Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович

Рождение ребёнка
12.05.1957

Сын: Абдрашитов Равшан Сабирович

Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович

Рождение ребёнка
08.05.1980

Дочь: Абдрашитова Райся Сабировна

Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович

Смерть
Неизвестно

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