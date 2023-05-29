Беркутова Мухлиса Хамитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Беркутов Хамит Юсупович
Мать: Беркутова Бедрук
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Абдрашитова Флюра Сабировна
Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович
Рождение ребёнка
10.08.1954
Дочь: Абдрашитова Нурия Сабировна
Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович
Рождение ребёнка
12.05.1957
Сын: Абдрашитов Равшан Сабирович
Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович
Рождение ребёнка
08.05.1980
Дочь: Абдрашитова Райся Сабировна
Отец ребёнка: Абдрашитов Сабир Каримович
Смерть
Неизвестно