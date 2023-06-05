Танишева (Беркутова) Сажида Хамитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танишева (Беркутова) Сажида Хамитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Беркутов Хамит Юсупович

Мать: Беркутова Бедрук

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танишев Фрият Сафинович

Рождение ребёнка
21.08.1963

Сын: Танишев Фарид Фриятович

Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович

Рождение ребёнка
22.07.1965

Дочь: Танишева Фарида Фриятовна

Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович

Рождение ребёнка
07.01.1972

Сын: Танишев Наиль Фриятович

Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович

Смерть
Неизвестно

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