Танишева (Беркутова) Сажида Хамитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Беркутов Хамит Юсупович
Мать: Беркутова Бедрук
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1963
Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович
Рождение ребёнка
22.07.1965
Дочь: Танишева Фарида Фриятовна
Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович
Рождение ребёнка
07.01.1972
Отец ребёнка: Танишев Фрият Сафинович
Смерть
Неизвестно