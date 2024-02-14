Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

1860

Дата смерти

23.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Хисматуллин Нигматулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Нагима

Рождение ребёнка
1890

Сын: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина Нагима

Рождение ребёнка
16.06.1912

Дочь: Бахтиярова (Хисматуллина) Фатыма Гиззатулловна

Мать ребёнка: Хисматуллина Нагима

Смерть
23.09.1934
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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