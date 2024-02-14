Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рождения1860
Дата смерти23.09.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Хисматуллин Нигматулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хисматуллина Нагима
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина Нагима
Рождение ребёнка
16.06.1912
Дочь: Бахтиярова (Хисматуллина) Фатыма Гиззатулловна
Мать ребёнка: Хисматуллина Нагима
Смерть
23.09.1934
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно