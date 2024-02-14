Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рождения1890
Дата смерти?.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Зуфар Гиниятуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Гумер Гиниятуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Рождение ребёнка
26.01.1924
Дочь: Хисматуллина (Хисматуллина) Уркия Гиниятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Смерть
?.12.1954
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно