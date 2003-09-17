Бахтиярова (Хисматуллина) Фатыма Гиззатулловна
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рождения16.06.1912
Дата смерти17.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахтияров Галихужа Халилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1940
Дочь: Латыпова (Бахтиярова) Фания Галихужевна
Отец ребёнка: Бахтияров Галихужа Халилович
Смерть
17.09.2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно