Бахтиярова (Хисматуллина) Фатыма Гиззатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтиярова (Хисматуллина) Фатыма Гиззатулловна

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

16.06.1912

Дата смерти

17.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912

Отец: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллина Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтияров Галихужа Халилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтияров Галихужа Халилович

Рождение ребёнка
01.06.1940

Дочь: Латыпова (Бахтиярова) Фания Галихужевна

Отец ребёнка: Бахтияров Галихужа Халилович

Смерть
17.09.2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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