Хисматуллин Нигматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Нигматулла

Место рождения

г.Стерлитамак

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Хисматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Нагима Нигматулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Файза Абустай Нигматулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Хисматуллин Лутфулла Нигматуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1900
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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