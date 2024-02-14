Хисматуллин Нигматулла
Место рожденияг.Стерлитамак
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Хисматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Нагима Нигматулловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Файза Абустай Нигматулловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Хисматуллин Лутфулла Нигматуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1900
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно