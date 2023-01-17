Петеримов (Садовников) Михайла Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетеримов (Садовников) Михайла Казьмин

Петеримов (Садовников) Михайла Казьмин

avatar

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Петеримов Казма Ильин

Мать: Анна Филатова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Солдаткина Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова

Рождение ребёнка
26.05.1811

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой шелковой фабрики
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close