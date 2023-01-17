Петеримов (Садовников) Михайла Казьмин
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Петеримов Казма Ильин
Мать: Анна Филатова
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Солдаткина Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова
Рождение ребёнка
26.05.1811
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Петеримова (садовникова) Мария Федорова
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой шелковой фабрики
Смерть
Неизвестно