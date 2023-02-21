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Петеримов Казма Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ненила Казьмина

Мать ребёнка: Анна Филатова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Мать ребёнка: Анна Филатова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Праскева Казьмина

Мать ребёнка: Анна Филатова

с. Купавна Вохонской десятины Богородской округи Московской
Рождение ребёнка
1781

Сын: Петеримов Федор Казьмин

Мать ребёнка: Анна Филатова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно