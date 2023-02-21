Петеримов Казма Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ненила Казьмина
Мать ребёнка: Анна Филатова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин
Мать ребёнка: Анна Филатова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Праскева Казьмина
Мать ребёнка: Анна Филатова
с. Купавна Вохонской десятины Богородской округи Московской
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Анна Филатова
Смерть
Неизвестно