Петеримова (Садовникова) (Петеримова (Садовникова)) Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Солдаткина Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин
Рождение ребёнка
26.05.1811
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Смерть
Неизвестно