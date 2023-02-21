Петеримова (Садовникова) (Петеримова (Садовникова)) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петеримова (Садовникова) (Петеримова (Садовникова)) Мария Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Солдаткина Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Рождение ребёнка
26.05.1811

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Смерть
Неизвестно
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