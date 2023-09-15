(Петеримова (Садовникова)) Федосья Михайлова
Место рождения
Дата рождения26.05.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1811
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Смерть
Неизвестно