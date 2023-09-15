(Петеримова (Садовникова)) Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петеримова (Садовникова)) Федосья Михайлова

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

26.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1811

Отец: Петеримов (садовников) Михайла Казьмин

Мать: Петеримова (садовникова) Мария Федорова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Шелковой фабрики у конторщика Михайлы Кузьмина Петеримова родилась дочь Федосья. Молитвословил священник Алексей Семенов. Крещена того же месяца 27 дня. Восприемником был Московского Донского монастры... Показать все
Смерть
Неизвестно
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