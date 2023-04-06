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Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пенкин Корней Трофимов

Мать: Пенкина Пелагия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пенкин Леон Михайлов

Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенкина Анна (Улита) Михайлова

Смерть
Неизвестно
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