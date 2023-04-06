Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Пенкин Корней Трофимов
Мать: Пенкина Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пенкин Леон Михайлов
Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Пенкина Анна (Улита) Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно