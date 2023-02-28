Пенкина Пелагия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пенкин Яков Корнеев
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение
До 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение ребёнка
07.11.1800
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение ребёнка
17.08.1805
Сын: Пенкин Иван Корнеев
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов
Смерть
Неизвестно