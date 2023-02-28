Пенкина Пелагия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина Пелагия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пенкин Яков Корнеев

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пенкин Косьма (Корнеев)

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пенкин Лука Корнилиев

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пенкин Семён (Иванов)

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1800

Сын: Пенкин Михаил большой

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1805

Сын: Пенкин Иван Корнеев

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Отец ребёнка: Пенкин Корней Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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