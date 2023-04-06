Пенкин Иван Корнеев
Место рождения
Дата рождения17.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1805
Отец: Пенкин Корней Трофимов
Мать: Пенкина Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
30.06.1820
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
12.06.1823
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно