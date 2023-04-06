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Пенкин Иван Корнеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1805

Отец: Пенкин Корней Трофимов

Мать: Пенкина Пелагия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1820

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1823

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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