Пенкина (Зуева) Анна (Улита) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Зуев Михаил
Мать: Зуева Дария Кодратова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пенкин Леон Михайлов
Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Надежда Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно