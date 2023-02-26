Пенкина (Зуева) Анна (Улита) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина (Зуева) Анна (Улита) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зуев Михаил

Мать: Зуева Дария Кодратова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пенкин Леон Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Надежда Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкин Михаил (Корнеев меньшой)

Смерть
Неизвестно
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