Копыльченко Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопыльченко Николай Алексеевич

Копыльченко Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

13.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Копыльченко Алексей

Мать: Копыльченко Акилина Петровна

Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Карташова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Копыльченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
11.02.1946

Сын: Копыльченко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
27.09.1949

Дочь: Спотарь Вера Николаевна

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
15.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
13.12.1967
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close