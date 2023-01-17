Копыльченко Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти13.12.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Копыльченко Алексей
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Карташова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Рождение ребёнка
04.05.1937
Сын: Копыльченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Рождение ребёнка
11.02.1946
Сын: Копыльченко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Рождение ребёнка
27.09.1949
Дочь: Спотарь Вера Николаевна
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Рождение ребёнка
15.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копыльченко Наталья Карповна
Смерть
13.12.1967
Причина смерти: Болезнь