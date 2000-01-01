Копыльченко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: ?
Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Копыльченко Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна
Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Копыльченко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно