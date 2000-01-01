Копыльченко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопыльченко Алексей

Копыльченко Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: ?

Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Копыльченко Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна

Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Копыльченко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Мать ребёнка: Копыльченко Акилина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close