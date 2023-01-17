Копыльченко Акилина Петровна
Место рожденияЕкатеринославская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Петр
Мать: не указана
Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1894
Сын: ?
Отец ребёнка: Копыльченко Алексей
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Копыльченко Алексей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Копыльченко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Копыльченко Алексей
Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Копыльченко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Копыльченко Алексей
Рождение ребёнка
1909
Дочь: ?
Отец ребёнка: Копыльченко Алексей
Смерть
Неизвестно
Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область