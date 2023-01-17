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Копыльченко Акилина Петровна

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Место рождения

Екатеринославская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Петр

Мать: не указана

Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: ?

Отец ребёнка: Копыльченко Алексей

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Копыльченко Алексей

Рождение ребёнка
1900

Сын: Копыльченко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Копыльченко Алексей

Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Копыльченко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Копыльченко Алексей

Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Отец ребёнка: Копыльченко Алексей

Смерть
Неизвестно
Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
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