Копыльченко (Кравченко) Наталья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыльченко (Кравченко) Наталья Карповна

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Место рождения

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

26.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кравченко Карп Прокопьевич

Мать: Кравченко Параска

Ушкудык, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
12.03.1934

Дочь: Карташова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
04.05.1937

Сын: Копыльченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
11.02.1946

Сын: Копыльченко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
27.09.1949

Дочь: Спотарь Вера Николаевна

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
15.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
26.11.1997
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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