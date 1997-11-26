Копыльченко (Кравченко) Наталья Карповна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти26.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кравченко Карп Прокопьевич
Мать: Кравченко Параска
Рождение ребёнка
12.03.1934
Дочь: Карташова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1937
Сын: Копыльченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1946
Сын: Копыльченко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1949
Дочь: Спотарь Вера Николаевна
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копыльченко Николай Алексеевич
Смерть
26.11.1997