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Лукинский Николай Никифорович

Место рождения

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

07.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Лукинский Никифор Дементьевич

Мать: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Образование
1932
Вельский сельскохозяйственный техникум животноводческого отделения
Бракосочетание
14.05.1945

Жена: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1945

Сын: Лукинский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1946

Сын: Лукинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Лукинская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.04.1981
Котлас, Котлас, Архангельская область
Причина смерти ишемическая болезнь сердца

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