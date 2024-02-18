Лукинский Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти07.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Образование
1932
Вельский сельскохозяйственный техникум животноводческого отделения
Бракосочетание
14.05.1945
Рождение ребёнка
10.07.1945
Сын: Лукинский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1946
Сын: Лукинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Лукинская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.04.1981
Котлас, Котлас, Архангельская область
Причина смерти ишемическая болезнь сердца