Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

15.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

солдатская дочь д. Нижнещапкинская. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Бракосочетание
06.06.1907

Муж: Лукинский Никифор Дементьевич

По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Лукинская Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич

Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Лукинская Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Лукинский Николай Никифорович

Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.03.1974

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