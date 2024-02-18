Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти15.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
солдатская дочь д. Нижнещапкинская. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Бракосочетание
06.06.1907
По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.08.1908
Дочь: Лукинская Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Лукинская Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
15.05.1914
Сын: Лукинский Николай Никифорович
Отец ребёнка: Лукинский Никифор Дементьевич
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.03.1974