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Лукинский Никифор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1878

Отец: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

Мать: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Крестьянин д.Старцевская. Взят на военную службу. Ефрейтор. Данные с архивной справки Государственного архива Архангельской области
Бракосочетание
06.06.1907

Жена: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Лукинская Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Лукинская Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Лукинский Николай Никифорович

Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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