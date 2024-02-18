Лукинский Никифор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1878
Военная служба
Неизвестно
Крестьянин д.Старцевская. Взят на военную службу. Ефрейтор. Данные с архивной справки Государственного архива Архангельской области
Бракосочетание
06.06.1907
По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.08.1908
Дочь: Лукинская Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Лукинская Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
15.05.1914
Сын: Лукинский Николай Никифорович
Мать ребёнка: Лукинская (Волова) Анастасия Ивановна
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно