Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
19.05.1859
Сын: Лукинский Федот Дементьевич
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
21.06.1861
Сын: Лукинский Афанасий Дементьевич
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.09.1863
Дочь: Лукинская Фекла Дементьевна
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
26.12.1867
Дочь: Лукинская Анисья Дементьевна
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Лукинский Галактион Дементьевич
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
05.04.1876
Сын: Лукинский Иосиф Дементьевич
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
08.03.1878
Сын: Лукинский Никифор Дементьевич
Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
Смерть
Неизвестно