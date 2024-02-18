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Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Лукинский Федор Дорофеевич

Мать: Лукинская Мария Яковлевна

Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

Рождение ребёнка
19.05.1859

Сын: Лукинский Федот Дементьевич

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
21.06.1861

Сын: Лукинский Афанасий Дементьевич

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.09.1863

Дочь: Лукинская Фекла Дементьевна

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
26.12.1867

Дочь: Лукинская Анисья Дементьевна

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Лукинский Галактион Дементьевич

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Лукинский Иосиф Дементьевич

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
08.03.1878

Сын: Лукинский Никифор Дементьевич

Мать ребёнка: Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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