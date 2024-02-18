Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1836

Дата смерти

18.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

Рождение ребёнка
19.05.1859

Сын: Лукинский Федот Дементьевич

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
21.06.1861

Сын: Лукинский Афанасий Дементьевич

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.09.1863

Дочь: Лукинская Фекла Дементьевна

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
26.12.1867

Дочь: Лукинская Анисья Дементьевна

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Лукинский Галактион Дементьевич

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
05.04.1876

Сын: Лукинский Иосиф Дементьевич

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
08.03.1878

Сын: Лукинский Никифор Дементьевич

Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович

Смерть
18.06.1910
умерла в 70 лет "от старости" в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии

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