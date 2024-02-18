Лукинская (Федорова) Афанасья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1836
Дата смерти18.06.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
19.05.1859
Сын: Лукинский Федот Дементьевич
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
21.06.1861
Сын: Лукинский Афанасий Дементьевич
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
23.09.1863
Дочь: Лукинская Фекла Дементьевна
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
26.12.1867
Дочь: Лукинская Анисья Дементьевна
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Лукинский Галактион Дементьевич
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
05.04.1876
Сын: Лукинский Иосиф Дементьевич
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
08.03.1878
Сын: Лукинский Никифор Дементьевич
Отец ребёнка: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
Смерть
18.06.1910
умерла в 70 лет "от старости" в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии