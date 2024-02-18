Лукинский Виктор Николаевич 10.07.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукинский Виктор Николаевич

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

10.07.1945

Дата смерти

17.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1945

Отец: Лукинский Николай Никифорович

Мать: Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукинская (Махонина) Нина Викторовна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинская (Махонина) Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Лукинский Олег Викторович

Мать ребёнка: Лукинская (Махонина) Нина Викторовна

Смерть
17.06.1981

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