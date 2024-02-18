Лукинский Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1945
Дата смерти17.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукинская (Махонина) Нина Викторовна
Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Лукинский Олег Викторович
Мать ребёнка: Лукинская (Махонина) Нина Викторовна
Смерть
17.06.1981