Лукинская (Махонина) Нина Викторовна
Место рождения
Дата рождения31.05.1950
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукинский Виктор Николаевич
Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Лукинский Олег Викторович
Отец ребёнка: Лукинский Виктор Николаевич