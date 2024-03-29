Лукинская (Махонина) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинская (Махонина) Нина Викторовна

Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

31.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1950

Отец: Махонин Виктор Васильевич

Мать: Махонина (Савинова) Анна Яковлевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукинский Виктор Николаевич

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинский Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Лукинский Олег Викторович

Отец ребёнка: Лукинский Виктор Николаевич

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