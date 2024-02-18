Лукинская (Дроздова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1922
Дата смерти20.02.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922
Образование
1940
Закончила Верхнетоемскую среднюю школу
Бракосочетание
14.05.1945
Рождение ребёнка
10.07.1945
Сын: Лукинский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1946
Сын: Лукинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Лукинская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.02.1993
Котлас, Котлас, Архангельская область
Причина смерти: гипертоническая болезнь