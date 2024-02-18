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Лукинская (Дроздова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1922

Дата смерти

20.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922

Отец: Дроздов Петр Андреевич

Мать: Дроздова (Комарова) Мария Ивановна

Образование
1940
Закончила Верхнетоемскую среднюю школу
Бракосочетание
14.05.1945

Муж: Лукинский Николай Никифорович

Рождение ребёнка
10.07.1945

Сын: Лукинский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1946

Сын: Лукинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович

Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Лукинская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лукинский Николай Никифорович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.02.1993
Котлас, Котлас, Архангельская область
Причина смерти: гипертоническая болезнь

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