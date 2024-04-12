Николай Федоров
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Федор Матвеев
Мать: Федора матвееева жена
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дмитрей Николаев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Александр Николаев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федор Николаев
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно