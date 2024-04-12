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Николай Федоров

Место рождения

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Федор Матвеев

Мать: Федора матвееева жена

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дмитрей Николаев

Мать ребёнка: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Александр Николаев

Мать ребёнка: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Федор Николаев

Мать ребёнка: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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