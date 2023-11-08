Федора матвееева жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Федор Матвеев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
До 1934