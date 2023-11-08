Федора матвееева жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора матвееева жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Федор Матвеев

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Матвеев

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
До 1934
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