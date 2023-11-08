Федор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Федора матвееева жена

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Федора матвееева жена

Исаево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора матвееева жена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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