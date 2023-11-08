Федор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Федора матвееева жена
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Федора матвееева жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора матвееева жена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно