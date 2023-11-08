Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дмитрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федор Николаев
Отец ребёнка: Николай Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Федоров
Смерть
Неизвестно