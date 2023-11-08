Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дмитрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Федор Николаев

Отец ребёнка: Николай Федоров

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Федоров

Смерть
Неизвестно
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