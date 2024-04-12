Дмитрей Николаев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Николай Федоров
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Дмитриева
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно