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Дмитрей Николаев

Место рождения

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Николай Федоров

Мать: Дарья

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Анна

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Анна

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Дмитриева

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Анна

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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