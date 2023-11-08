Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрей Николаев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрей Николаев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрей Николаев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрей Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно