Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрей Николаев

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрей Николаев

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрей Николаев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрей Николаев

Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрей Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Горки Павловы, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close