Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1983

Дата смерти

09.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1983

Отец: Трашков Анатолий Васильевич

Мать: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.2003

Сын: Таушканов Никита Романович

Отец ребёнка: Таушканов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.2007

Сын: Таушканов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.07.2011

Сын: Кустов Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таушканов Роман Николаевич

Смерть
09.02.2018
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