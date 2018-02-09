Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1983
Дата смерти09.02.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1983
Рождение ребёнка
17.03.2003
Сын: Таушканов Никита Романович
Отец ребёнка: Таушканов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.2007
Сын: Таушканов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.07.2011
Сын: Кустов Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2018