Головина-Трашкова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина-Трашкова Людмила Алексеевна

Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956

Отец: Головин Алексей Афонасьевич

Мать: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close