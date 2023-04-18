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Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1956
Пол
Женский
Отец
Головин Алексей Афонасьевич
1924 г.р.
Мать
Ведягина-Головина Надежда Николаевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1956
Отец:
Головин Алексей Афонасьевич
Мать:
Ведягина-Головина Надежда Николаевна
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