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Головин Алексей Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

01.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.195

Сын: Головин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение
14.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1947

Дочь: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Головина-Прилепина-Клинова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1951

Дочь: Головина-Леонова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1952

Дочь: Головина-Титова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.1956

Дочь: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Смерть
01.10.1975
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