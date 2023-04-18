Головин Алексей Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти01.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.195
Сын: Головин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1947
Дочь: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.10.1949
Рождение ребёнка
13.11.1951
Дочь: Головина-Леонова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1952
Дочь: Головина-Титова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.1956
Дочь: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1975