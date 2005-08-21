Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1926
Дата смерти21.08.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.195
Сын: Головин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Рождение
26.05.1926
Рождение ребёнка
23.04.1947
Дочь: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
02.10.1949
Дочь: Головина-Прилепина-Клинова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
13.11.1951
Дочь: Головина-Леонова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
20.11.1952
Дочь: Головина-Титова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
06.12.1956
Дочь: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.2005