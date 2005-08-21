Ведягина-Головина Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедягина-Головина Надежда Николаевна

Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1926

Дата смерти

21.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.195

Сын: Головин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Рождение
26.05.1926

Отец: Ведягин Николай Захарович

Мать: Ведягина-Вдовина Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
23.04.1947

Дочь: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Головина-Прилепина-Клинова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
13.11.1951

Дочь: Головина-Леонова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
20.11.1952

Дочь: Головина-Титова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
06.12.1956

Дочь: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Алексей Афонасьевич

Смерть
21.08.2005