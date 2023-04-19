Трашков Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трашков Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1976

Дочь: Трашкова-Шабалина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1983

Дочь: Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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