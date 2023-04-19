Трашков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1976
Дочь: Трашкова-Шабалина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1983
Дочь: Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Головина-Трашкова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно